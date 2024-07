Apresiasi Disnakertrans Jatim, Ning Lia Berharap Milenial dan Gen Z Jawa Timur Teberdayakan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih Daerah Pemilihan Jawa Lia Istifhama mengapresiasi kinerja dan inovasi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan UPT Balai Latihan Kerja (BLK).

“Inovasinya out of the box,” itulah kalimat yang disematkan Senator cantik yang akrab disapa Ning Lia kepada Kepala Disnakertrans Pemprov Jawa Timur Sigit Priyanto.

Ning Lia kagum dengan Welder yang menjadi kompetensi keahlian andalan BLK yang menurutnya sangat penting bagi anak muda khususnya Milenial dan Gen Z.

“Kompetensi keahlian seperti juru las atau Wilder sangat dibutuhkan dalam mendorong penurunan angka pengangguran. Di tengah kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya angka pengangguran anak muda yang mencapai 9 jutaan orang,” ujar Lia Istifhama saat melakukan kunjungan ke kantor Disnakertrans Jatim Surabaya, Kamis (4/7).

Khusus untuk Jawa Timur, kata Ning Lia, menurut BPS tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Mei lalu sebesar 3,74 persen atau turun 0,59 persen poin dibandingkan Februari 2023.

Dia menyebut hal yang memprihatinkan adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki TPT tertinggi di Jawa Timur, yaitu sebesar 6,42 persen disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki TPT sebesar 4,64 persen.

“Inovasi dan kolaborasi yang dijalin Disnakertrans Jatim bersama UPT BLK Surabaya dengan perusahaan global seperti Samsung Heavy Industries di Korea Selatan harus dikembangkan. Kami sangat bangga dengan capaian yang krusial ini,” kata Senator peraih suara terbanyak nasional ini.

“Inovasi terkait perubahan kurikulum, durasi pelatihan maupun revitalisasi sarana dan prasarana pendukung menjadi kunci sukses UPT BLK Surabaya. Kami berharap BLK Disnakertrans terus berinovasi dan menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri baik dalam maupun luar negeri," ujarnya.