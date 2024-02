Arash Buana Hadirkan 'I Really Do Love Her' Sebelum Rilis Album

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Arash Buana merilis single baru yang berjudul I Really Do Love Her.

Single tersebut menunjukkan perkembangan dirinya dalam menulis dan memproduksi sebuah karya musik.

Peluncuran I Really Do Love Her membuat Arash Buana seperti kembali ke 2020 saat tanpa takut untuk mengekspresikan sesuatu.

Berada di fase peralihan usia 20-an, dia menganggap perjalanan bermusiknya justru baru dimulai dengan perilisan lagu baru.

Arash Buana mencoba berevolusi tanpa meninggalkan ciri khas sebagai penulis lirik lagu bahasa Inggris yang mudah dipahami.

Setelah asyik mengerjakan semua sendiri selama berkarier, dia akhirnya mengambil kesempatan untuk membuka diri.

Pada lagu baru ini, Arash Buana berkolaborasi dengan pemain bas Farrel Cahyono untuk mengaransemen dan memproduksi

Menurutnya, lagu I Really Do Love Her melewati proses pembuatan dengan waktu tercepat yang pernah dilakukan selama berkarya.