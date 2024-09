Arema Petik Kemenangan Pertama, PSM Turun dari Puncak Klasemen

jpnn.com - BALIKPAPAN - Arema FC akhirnya mendulang kemenangan pertama di Liga 1 musim ini.

Melawat ke kandang PSM Makassar pada pekan ke-5 di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu (15/9) sore, Arema menang tipis 1-0.

Duel kedua tim sengit sejak awal, tetapi gol baru tercipta di 45 menit kedua.

Dalberto Luan Belo menjadi penentu. Sundulannya menerima asistensi Wilian Marcilio pada menit ke-53, berbuah gol.

Sebelum meladeni PSM, Arema hanya memetik tiga kali imbang (0-0 vs Dewa United, 1-1 vs Persib Bandung, dan 0-0 vs Bali United) dan sekali kalah (0-2 vs Borneo FC).

Sementara itu, buat PSM Makassar yang sebelum laga melawan Arema FC nangkring di puncak klasemen, inilah kekalahan pertama mereka.

Juku Eja -julukan PSM, sebelumnya menang 3-0 dari Persis Solo, 2-1 vs PSBS Biak, 3-1 vs Dewa United, dan 0-0 vs Persib Bandung. (adk/jpnn)

Klasemen Liga 1

flashscore