Arsenal 2-1 Burnley: Tepuk Tangan Meriah Buat Dani Ceballos

jpnn.com, LONDON - Arsenal memenangi dua pertandingan awal Premier League mereka musim ini, baru pertama kali terjadi sejak 2009-10.

Setelah memetik kemenangan tandang di markas Newcastle United pekan lalu, The Gunners menang saat menjamu Burnley di Emirates Stadium, Sabtu (17/8) malam WIB.

Tim Meriam London menang 2-1. Gol pertama di Emirates musim ini diciptakan Alexandre Lacazette pada menit ke-13 berkat assists pemain pinjaman dari Real Madrid Dani Ceballos.

Burnley menyamakan kedudukan lewat Ashley Barnes di menit ke-43. Arsenal baru unggul lagi di babak kedua, tepatnya pada menit ke-64 lewat sepakan Pierre Emerick.

7 - Pierre-Emerick Aubameyang has scored seven goals against Burnley in four league appearances, four more goals than he has netted against any other Premier League side. Menace. pic.twitter.com/fnA429z8YH — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2019