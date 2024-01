ART Meninggal Dunia, Sophia Latjuba Berduka, Lalu Ucap Terima Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sophia Latjuba menyampaikan kabar duka. Asisten rumah tangga (ART) yang bersamanya sejak lama, meninggal dunia.

Dalam unggahan melalui akunnya di Instagram, Sophia Latjuba menyebut perempuan bernama Mbak Diah itu memiliki jasa besar.

"Mbak Diah, selamat istirahat ya. Rest in peace," tulis Sophia Latjuba, sebagai keterangan foto pada Kamis (11/1).

Menurut dia, mendiang Mbak Diah termasuk yang membesarkan Eva Celia sejak masih kecil.

"Terima kasih buat semuanya, sudah ikut jaga anak-anak dari Eva kecil sampai ikut pindah ke LA. We will miss you," lanjut Sophia.

Mantan kekasih Ariel NOAH itu, juga memberikan doa terbaik untuk almarhumah dan keluarga yang ditinggalkan.

"RIP Mbak Diah. Doa untuk Sultan, Ibnu, Mas Lisin, Mbak Eny, semoga dibberikan ketabahan," kata Sophia Latjuba.

Sophia Latjuba tampak mengunggah potret anak-anaknya ketika bersama mendiang Mbak Diah.