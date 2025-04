Arus Balik Lebaran, One Way Nasional Diterapkan 6 April 2025 dari GT Kalikangkung

jpnn.com - SEMARANG - Kebijakan one way nasional arus balik Lebaran akan dimulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (6/4), pukul 09.00 WIB. One way nasional itu diberlakukan sampai KM 70 GT Cikampek Utama (Cikatama) Jawa Barat

Pelepasan rekayasa lalu lintas satu arah tersebut akan dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Pak Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho sudah menyampaikan bahwa flag off itu akan dilaksanakan di Kalikangkung pada 6 April pukul 09.00," ujar Dirlantas Polda Jateng Brigjen Sonny Irawan di GT Banyumanik Semarang, Kamis (3/4).

Sebagai persiapan penerapan kebijakan itu, Polda Jateng menerapkan one way lokal di GT Banyumanik pada Kamis (3/4).

"Cara bertindak di wilayah Jateng melihat traffic accounting yang ada dari wilayah selatan, yaitu Tol Solo-Jogja, wilayah timur dari Jawa Timur, dan aglomerasi yang ada di wilayah Jateng yang akan kembali ke barat," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengungkapkan bahwa penerapan rekayasa one way masih bersifat situasional, yakni berdasarkan traffic accounting Tol Solo-Jogja, traffic accounting GT Banyumanik, dan kondisi kepadatan arus dalam tol tersebut. (wsn/jpnn)