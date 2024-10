ASDP Dinobatkan sebagai Perusahaan Terbaik Human Capital 2024 di Ajang IHCA X

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meraih Gold Award: Best Company in Human Capital 2024 kategori BUMN pada ajang Indonesia Human Capital Award X 2024 (IHCA X 2024) yang diselenggarakan oleh Economic Review, NBO, dan Thomas di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta pada akhir pekan lalu.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim Human Capital ASDP yang terus berinovasi dalam pengembangan SDM.

"Human Capital merupakan kunci utama untuk mencapai sustainability growth perusahaan. Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan standar pengelolaan SDM yang berorientasi pada produktivitas dan kesejahteraan karyawan,” ungkap Shelvy.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan ASDP dalam mengelola Human Capital dengan standar best practice yang tinggi.

Hal tersebut juga didukung dengan diraihnya penghargaan ASDP sebagai Great Place to Work Institute pada Juli lalu.

Survei internal menunjukkan 92% karyawan ASDP merasa dihargai di lingkungan kerja. Penghargaan ini mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam menciptakan suasana kerja yang Harmonis, Loyal, dan Kolaboratif.

ASDP berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang mengedepankan nilai AKHLAK BUMN—Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Melalui implementasi nilai-nilai ini, ASDP terus berupaya menyediakan talenta terbaik di setiap unit bisnis dan menciptakan inovasi baru yang mendukung keberlanjutan perusahaan. (jpnn.com)