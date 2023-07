ASEAN Sports Day 2023 Digelar Berbarengan dengan FORNAS VII, Ini Harapan Delegasi

jpnn.com - ASEAN Sports Day resmi dibuka pada Senin (3/7/2023) berbarengan dengan pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VII 2023 di Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Jawa Barat.

Momen ini menjadi penanda pertemuan negara Asia Tenggara untuk meningkatkan indeks kebugaran masyarakat.

Dalam ajang ini, ada tujuh negara ASEAN yang ambil bagian, yakni Thailand, Malaysia, Myanmar, Laos, Timor Leste, Kamboja, dan Indonesia sebagai tuan rumah.

"Delegasi beberapa negara ASEAN ini datang ke Indonesia untuk berdiskusi, memecahkan masalah bersama terkait rendahnya tingkat kebugaran. Ini karena kurangnya partisipasi olahraga masyarakatnya," kata Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta.

Dia menyebut, diskusi dalam momen ASEAN Sports Day ini penting dilakukan untuk merumuskan masalah sehingga bangsa Asean bisa lebih bugar ke depannya.

Sebab, Indonesia juga memiliki problem yang sama, sehingga digalakkan olahraga di masyarakat, salah satunya dengan olahraga rekreasi.

Menurut pria asal Kulon Progo tersebut, di level internasional, ada ajang bernama The Association For International Sport for All (TAFISA), kemudian di level ASEAN, dinilai perlu dibuat wadah untuk memassalkan kegiatan olahraga di masyarakat.

"Di Indonesia ada FORNAS, sementara di ASEAN kan belum. Jadi, harapannya diskusi ini bisa membawa negara Asia Tenggara untuk bersama-sama membuat gerakan yang membangkitkan semangat berolahraga masyarakat dan sekaligus meningkatkan indeks kebugaran masyarakat," tuturnya.