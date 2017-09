Astaga, Tyas Mirasih Beneran Ditabrak Motor Saat Syuting

jpnn.com, JAKARTA - Artis peran Tyas Mirasih kini disibukkan kembali dengan kegiatan syuting sinetron.

Dia beradu akting dengan Shaheer Sheikh dan Yati Surachman.

Naasnya, usai beradegan marah-marah dia malah tertabrak sepeda motor.

Tak bisa menghindar, ibu satu anak itu pun langsung terjatuh.

Melihat Tyas Mirasih tergolek di aspal, para kru yang melihat pun langsung menghampiri untuk memastikan dirinya baik-baik saja.

Meski itu merupakan bagian dari adegan, tak ayal bagi Tyas, dirinya tetap terluka.

Hal itu diungkapkan Tyas Mirasih lewat akun Instagram pribadinya, Jumat (22/9).

"Full version dari editing. Suara nabraknya kenceng juga ya langsung pada panik dan aku ngomel pas di cut i'm okay kok. Tapi memar memang enggak bisa dihindari. Thank you for your concern, guys," tulisnya sebagai keterangan foto.(mg7/jpnn)