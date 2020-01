Aston Villa 1-6 Manchester City: Sergio Aguero Tinggalkan Thierry Henry dan Alan Shearer

jpnn.com, BIRMINGHAM - Sergio Aguero mematahkan dua rekor sekaligus saat membantu Manchester City melibas Aston Villa 6-1 dalam lanjutan Liga Inggris di Villa Park, Birmingham, Senin (13/1) dini hari WIB.

Rekor pertama, Aguero melampaui legenda Arsenal Thierry Henry sebagai pemegang rekor pemain asing tersubur di Liga Premier sebelumnya.

Hal itu dilakukan legiun Argentina itu saat mencetak gol keduanya ke gawang Villa pada menit ke-57 pertandingan, membuatnya melampaui torehan 175 gol Henry, menghapuskan rekor yang bertahan sejak 2012.

Kemudian rekor kedua yang kini dipegang Aguero, terjadi pada menit ke-81. Aguero melengkapi penampilan gemilang Man City dengan mencetak gol ketiganya demi membukukan gol ke-177 sekaligus rangkaian trigol ke-12 di Liga Premier.

12 - Sergio Agüero has scored more hat-tricks than any other player in Premier League history (12), overtaking Alan Shearer. Match-ball. pic.twitter.com/V6Ti53cJkz — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2020