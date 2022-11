Astra Property Rilis LIVNG, Layanan Bikin Mudah Pemilik Hunian

jpnn.com, JAKARTA - Demi menjawab kebutuhan gaya hidup masyarakat urban yang pengin serba praktis, Astra Property mengenalkan jasa pelayanan konsumen melalui LIVNG.

Dengan LIVNG, pemilik unit di salah satu projek residensial Astra Property tidak perlu lagi dipusingkan dengan urusan dekorasi ruang, pengelola penyewaan, perawatan unit, dan layanan pribadi lainnya.

Proyek residensial yang dimaksud, antara lain apartemen Anandamaya Residences di kawasan Sudirman, township ASYA di area Jakarta Garden City dan apartemen Arumaya Residences di bilangan T.B Simatupang.

“Intinya melalui LIVNG, kami ingin memberikan kemudahan bagi para customer setelah membeli hunian," ujar Head of LIVNG Michael Atmoko dalam siaran pers, Kamis.

"Basanya setelah membeli hunian, customer akan dipusingkan dengan urusan dekorasi ruang, lalu bagi yang ingin mendapatkan penghasilan dengan menyewakan atau menjual huniannya, harus mencari calon penyewa atau pembeli. Kebutuhan itu dijawab oleh LIVNG."

Terdapat tiga jenis layanan yang dihadirkan di LIVNG yaitu The Creation, The Market, dan The Essential.

The Creation merupakan layanan dekorasi interior properti customers dari vendor berreputasi sesuai dengan preferensi dan kebutuhan customers.

Layanan berkisar dari penataan furnitur, dan desain yang telah ditentukan sebelumnya, hingga desain yang sepenuhnya disesuaikan dan dibutuhkan.