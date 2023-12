Atasi Pengaruh Perubahan Iklim, Pemerintah Dukung Kerja Sama Lintas Sektor

jpnn.com, DUBAI - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Conference of the Parties ke 28 (KTT COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, pada 30 November-12 Desember 2023.

Indonesia berkomitmen menguatkan kerja sama global dalam mengatasi perubahan iklim, serta memastikan pertumbuhan ekonomi dapat terus berjalan beriringan dengan komitmen global tersebut.

Dalam KTT COP28, Indonesia meneguhkan upaya untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi emisi global, dan memerangi kelaparan yang sejalan dengan tujuan SDGs.

Pada kesempatan ini, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan World Bank menggelar talkshow di Paviliun Indonesia pada 3 Desember 2023, yang mengangkat tema “Working Across Sector and Ministries for a Comprehensive Landscape Approach”.

Sesi tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.

Sesi yang dipandu oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, itu menunjukkan upaya Indonesia dalam meningkatkan tata kelola sektor lanskap, upaya, tantangan, dan pembelajaran dalam menyelaraskan program di tingkat nasional dan internasional.

Deputi Elen menyampaikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pendekatan lanskap terpadu, mulai dari tingkat strategis hingga implementasi di lapangan.

“Kami telah menyusun target, indikator dan outcome rendah karbon dalam dokumen perencanaan pembangunan dan memastikan pelaksanaan program melalui sinergi lintas sektor. Kami juga menerapkan mekanisme climate budget tagging di tingkat nasional dan daerah untuk memastikan akuntabilitas alokasi anggaran perubahan iklim di seluruh sektor,” jelas Deputi Elen.