Atletico Madrid Beli Kieran Trippier Cuma Rp 347 Miliar

jpnn.com, MADRID - Atletico Madrid dan Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan soal transfer Kieran Trippier. Pemain 28 tahun telah menandatangani kontrak untuk tiga musim di Atletico.

"Kieran Trippier (lahir 19 September 1990 di Bury, Inggris) adalah pemain Merah Putih yang baru. Atlético Madrid dan Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan mengenai transfer full-back yang telah menandatangani kontrak tiga tahun," bunyi pernyataan Atletico di situs resminya.

Atletico dan Tottenham tak menyebut soal harga. Namun, sejumlah media di Spanyol dan Inggris melaporkan Trippier pindah dengan mahar tak kurang dari GBP 20 juta atau sekitar Rp 347 miliar, angka yang terbilang murah untuk seorang pemain serbabisa dan punya segudang pengalaman termasuk di timnas Inggris.

"Trippier merupakan full-back serbabisa yang juga bisa bermain di lini tengah dan memiliki kaki kanan yang fantastis," sebut Atletico.

