Atletico Madrid vs Barcelona: Suarez Minta Maaf, Pique dan Busquets Ribut di Lapangan

jpnn.com, MADRID - Atletico Madrid merebut poin penuh kalah menjamu Barcelona di pekan kedelapan La Liga, Minggu (03/10) dini hari WIB.

Bertanding di Estadio Wanda Metropolitano, Pasukan Diego Simeone unggul 2-0 berkat gol yang dilesatkan Thomas Lemar pada menit 23' dan Luis Suarez (44').

Pada babak pertama, Atletico sejatinya tidak begitu mendominasi jalannya laga. Barcelona memegang penguasaan bola sebesar 69 persen berbanding 31 milik Atletico.

Namun, Joao Felix cum suis memiliki peluang berbahaya lebih banyak dari tim tamu, di mana mereka mampu melesatkan lima tembakan dengan dua di antaranya tepat sasaran, sementara Barca hanya mampu melepaskan empat tendangan tanpa satu pun yang on target.

Pique and Busquets got into it after they conceded ???? pic.twitter.com/bQA90DfKKF — ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021