Aura Kasih Cengengesan Ditanya Soal Pria Bule

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa waktu lalu, sebuah aku gosip Instagram mengunggah video Aura Kasih tengah bersama seorang cowok bule.

Dalam video singkat itu, sang pria yang berprofesi sebagai model itu membenahi baju Aura Kasih.

Saat dikonfirmasi mengenai video tersebut, pelantun lagu Mari Bercinta itu terlihat salah tingkah.

Sambil cengengesan, mantan kekasih Glenn Fredly itu menjawab pertanyaan awak media yang penasaran.

"Ya elah... Manajer gua juga bisa benerin baju gua. Nih, 'tolong dong baju gue' tuh," kata Aura Kasih saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

Wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat, 26 Februari 1987 itu tampak enggan membahas identitas pria tersebut. He he he... Siapa ya?," tukasnya.

Ketika dipertegas perihal hubungannya dengan cowok bule itu, lagi-lagi Aura Kasih menolak menjawabnya.

"Kata siapa pacar saya? Kamu kayaknya lebih tahu daripada aku," ucapnya sambil berlalu meninggalkan awak media.(mg7/jpnn)