Aura kasih: Enak Kawin Sama Gue, Buy One Get One

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aura Kasih mengatakan bahwa memperistri dirinya tidak akan rugi karena dia sudah paket komplet.

Dia mengungkapkan hal tersebut saat menjadi bintang dalam Rumpi No Secret di Trans TV.

Aura Kasih awalnya diminta membacakan pertanyaan untuk Indra Bruggman yang juga menjadi bintang tamu.

"Dari semua perempuan yang kamu DM (direct messages) dan kamu komentari, kira-kira tipe kayak aku, kayak gini cocoknya jadi teman, pacar, istri, atau apa?" tanya Aura.

"Jadi istrilah kalau ini mah. Buat ditenteng ke kondangan," jawab Indra Bruggman.

Aura Kasih lantas mengungkapkan keuntungan jika Indra menikah dengannnya.

"Enak A kawin sama gue A. Buy one get one (beli satu dapat satu)," ujar pemain film Arini yang dibalas tawa Indra.

Indra pun memuji Aura yang tak hanya pintar mengurus anak dan mencari uang.