Aura Kasih Menanggapi Sindiran Suami, Begini Katanya

jpnn.com, JAKARTA - Artis Aura Kasih menanggapi sindiran sang suami, Eryck Amaral yang membantah telah menelantarkan putrinya, Arabella.

Pelantun Mari Bercinta ini heran, sang suami baru berkomentar setelah curhatannya viral di media sosial.

"Abis heboh, baru saja posting-posting," tulis Aura Kasih, dengan menambahkan emoji tertawa, di Instagram Story miliknya.

Pemain film Arini itu pun kembali menyindir sang suami yang mengunggah foto lama anaknya.

"Allahuakbar liuer sugan jeleme teh. Karma siah. Foto irahamah eta," sambung Aura Kasih dalam bahasa Sunda.

Sayang, unggahan tersebut sudah dihapus oleh pemilik nama asli Shahiyani Febri Wiraatmadja itu.

Sebelumnya, Eryck Amaral mengunggah potret Arabella di akunnya di Instagram. Ia menyisipkan kalimat kerinduan terhadap putrinya itu.

"Whatever happens u still my daugther," tulis Eryck Amaral.