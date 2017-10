Aurelie Moremans Bakal Sapa Penggemarnya Setiap Hari

jpnn.com, JAKARTA - Artis Aurelie Moeremans memberikan kejutan kepada penggemarnya.

Kini, para penggemar bisa melihatnya setiap hari di layar kaca.

Aurelie bahkan terlihat tampak antusias. Pasalnya, ini merupakan pengalaman pertamanya.

Dikatakannya, dirinya akan menjadi bagian dari program Tonight Show di NET TV.

“Dari dulu gak pernah berani ambil job ngehost.. So this will be my first time.. hanya di @tonightshow_net,” tulisnya dalam kolom caption postingan, Senin (23/10) kemarin.

Sebelumnya, Aurel sempat membuat penggemarnya penasaran dengan memintanya menebak acara yang dipandunya.

“Something new is coming. Mulai besok kalian akan bisa ngeliat aku setiap hari sampe bosan / eneg .. Coba tebak di acara apa?,” ucap Aurel dalam caption foto lainnya.

Kabar terbaru dari kekasih Ello ini pun disambut antusias penggemar. Mereka mengaku tak sabar menantikan kehadirannya di program yang juga dipandu oleh Desta dan Vincent ini.