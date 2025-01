Awal 2025, MS GLOW for Men Luncurkan Produk Anyar

jpnn.com - Kaum pria cenderung lebih sering beraktivitas di luar ruangan, sehingga lebih rentan menimbun komedo yang mudah terjebak dalam pori-pori kulit. Oleh karenanya, tabir surya dan pelembab menjadi hal yang sebaiknya tidak lepas dari perawatan wajah.

Jenis sunscreen yang digunakan oleh pria sebaiknya memiliki SPF SPF 50 yang menghambat 98% sinar UV B dan PA guna menghambat sinar UV A yang dapat merusak kulit.

"Paparan sinar UV yang terus-menerus dapat mempercepat penuaan dini, menyebabkan kerutan, dan meningkatkan risiko kanker kulit," kata ahli kesehatan kulit MS GLOW, dr Riza Tafson, Minggu (12/1).

Baca Juga: MS GLOW Beauty Gandeng Bidan Papua Sebagai Brand Ambassador 2024

Dia menyebutkan, kombinasi sunscreen dengan kandungan zat aktif seperti Niacinamide dan L-Ascorbic Acid (Vitamin C) sangat efektif untuk membantu menyamarkan noda hitam. Juga mampu memberikan efek cerah pada wajah, dan melindungi kulit dari efek radikal bebas yang dapat merusak sel-sel kulit.

Apabila bahan-bahan aktif diformulasikan dengan teknologi canggih seperti 11x Hyper Boost Technology, maka manfaatnya pun akan makin maksimal apabila digunakan sesuai aturan dan sesuai jenis kulit.

Berkaitan hal itu, di awal 2025 ini MS GLOW for Men meluncurkan rangkaian produk perawatan wajah dengan 11x Hyper Boost Technology, yakni penggunaan 11x bahan aktif yang efektif memberikan manfaat maksimal. Salah satu dari seri Hyper Boost Technology keluaran terbaru adalah MS Glow for Men Dual Cream.

"Produk ini menawarkan solusi perawatan kulit yang simpel namun efektif, dengan manfaat two in one yakni Sunscreen dan Brightening Moisturizer," ucapnya.

Peluncuran produk ini dilakukan melalui gelaran lari pagi bersama msglowformen running community, bertajuk Glow Pace Glow Face Fun Run secara serentak di 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Malang dan Yogyakarta.