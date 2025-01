Awal Tahun Harga Cabai Rawit Merah Meroket jadi Rp 117 Ribu Per Kilogram

jpnn.com, JAKARTA - Harga bahan pokok meroket diawal 2025 dengan sejumlah komoditas mengalami kenaikan signifikan.

Dipantau dari laman Info Pangan Jakarta harga cabai rawit merah Rp 117.738 per kilogram mengalami kenaikan hingga Rp 4.135 per kilogram.

Harga cabai rawit Rp 79.152 per kilogram atau naik Rp 2.214 per kilogram.

Bawang merah Rp 45.882 per kilogram atau naik Rp 401 per kilogram.

Harga cabai merah keriting Rp 73.074 sedangkan cabai merah besar (TW) Rp 66.692 per kilogram.

Kenaikan harga tertinggi berada di wilayah Jakarta Utara menyusul Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan secara umum fluktuatif, bawang merah naik menjadi Rp 41.660 per kilogram sedangkan cabai rawit merah turun menjadi Rp 40.520 per per kilogram.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas, dilansir di Jakarta, Selasa, pukul 06.50 WIB secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 2,26 persen atau Rp 350 menjadi Rp 15.830 per kilogram.