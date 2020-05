Ayah Angkat Syahrini: Wanita Beragenda itu Hanya Memanfaatkan Saya, Menginap dengan Laki-laki Tua Lainnya

jpnn.com, JAKARTA - Laurens, pria yang disebut sebagai ayah angkat Syahrini kembali membuat warganet penasaran dengan niatnya membongkar perilaku seorang penyanyi yang disebutnya sebagai ‘wanita beragenda’.

Dia memastikan bahwa wanita tersebut tidak sesuci seperti yang dibayangkan para penggemar.

Pria asal Belanda itu tak menyebut nama yang dimaksudnya, namun menjurus kepada Syahrini, setelah tiga hari belakangan mengunggah video bersama Syahrini.

Lauren mengatakan hari ini, Senin (11/5) akan membongkar hal penting.

“Apa kabar netizen, tunggu saya live on YouTube, saya akan ceritakan wanita beragenda itu hanya memanfaatkan saya dan sampai di mana saja wanita beragenda itu menginap dengan laki-laki tua lainnya, tapi bukan saya,” ungkapnya lewat akun Instagramnya @liohk.

Laurens menegaskan tidak tergila-gila dengn ‘wanita beragenda’ itu.

“Saya tidak crazy to her but she crazy to someone. Wanita beragenda itu tidak sesuci yang sebagian kecil fansya katakan,” tulisnya.

Warganet pun ramai memenuhi kolom komentarnya dan meminta Laurens tidak setengah-setengah saat mengungkapkan fakta, termasuk menyebut siapa sebenarnya yang dimaksudnya dengan wanita beragenda itu.(PojokSatu/jpnn)