Ayu Ting Ting Pamer Foto Mesra dengan Pria, Warganet Heboh, Doakan Berjodoh

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting baru-baru ini kembali membuat heboh dunia maya karena memamerkan foto mesra dengan seorang pria.

Melalui akun pribadinya di Instagram, ibunda Bilqis Khumairah Razak itu mengunggah beberapa foto dengan seorang pria yang diketahui bernama, Dedi Mulya.

Dia tampak terlihat begitu mesra saat duduk di sebuah restoran.

Keduanya, cukup lengket. Dedi dengan mesra merangkul wanita asal Depok, Jawa Barat itu.

Pada foto selanjutnya, pelantu lagu Sambalado itu tidak malu-malu menyenderkan kepalanya di pundak Dedi.

Tidak banyak yang diungkapkan Ayu Ting Ting. Dia hanya mengatakan cukup dengan kehadiran Dedi.

"It's nice to see u here y ded. (Senang melihatmu di sini, ya, Ded)," tulis Ayu sebagai keterangan foto di Instagram.