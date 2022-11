Ayu Ting Ting Sedang Bahagia, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting tengah berbahagia.

Dia mendapat keponakan pertama dari adiknya, Assyifa Nuraini yang baru melahirkan pada Jumat (25/11) malam.

Kabar bahagia tersebut disampaikan oleh Ayu Ting Ting melalui akun miliknya di Instagram.

"Sayangnya bunda tambah lagi nih, welcome to the world nak, alhamdulillah ya Allah," ungkap Ayu Ting Ting, Sabtu (26/11).

Pelantun Sambalado itu menyertakan foto dirinya dengan keponakannya.

Ayu Ting Ting juga mengucap selamat dan doa untuk adiknya yang baru melahirkan.

"Selamat adek teteh sayang, selalu jadi orang tua terbaik pokoknya," sambung Ayu Ting Ting.

Assyifa Nuraini melahirkan anak pertamanya pada Jumat (25/11) sekitar pukul 19.30 WIB.