Babak Belur di Lima Laga, Ada Apa Macan Kemayoran?

jpnn.com, JAKARTA - Juara Liga 1 2018 Persija Jakarta babak belur di AFC Cup 2019. Kali ini Becamex Binh Doung memberi kekalahan kelima secara beruntun untuk Persija, Rabu (1/5).

Bertanding di Go Dau Stadium, Macan Kemayoran tak mampu berbuat banyak. Gol dari Nguyen Anh Duc, To Van Vu, dan Wander Luiz cuma mampu dibalas sebiji gol oleh Persija via Bruno Matos. Persija keok 1-3.

BACA JUGA: Persija Siap Beri Kejutan di Vietnam

Kekalahan itu menutup langkah Persija untuk mengulangi torehan musim lalu kala lolos ke babak semifinal Zona ASEAN AFC Cup. Bukan cuma itu, Persija secara beruntun menelan lima kekalahan secara beruntun.

Semenjak kalah lewat adu penalti lawan Kalteng Putra, Persija mengakhiri laga-laga berikutnya dengan hasil minor. Setelah Kalteng Putra, Ceres-Negros dua kali memberi kekalahan, disusul Bali United, dan kemudian Binh Duong.

BACA JUGA: Tinggalkan Persija, Gede Widiade Jadi Investor Persiba

Catatan buruk ini mengulang torehan 2013 silam. Kala itu, Persija kalah enam pertandingan secara beruntun dari Persib Bandung (1-3), Persela Lamongan (1-2), Persepam (0-3), Persiwa Wamena (0-2), Persipura Jayapura (0-1), dan Persiram Raja Ampat (0-1).

Persija sebenarnya pernah berada di titik nadir pada gelaran ISC 2016. Kala itu, mereka melewatkan 14 laga tanpa kemenangan. Namun, dari 14 pertandingan, mereka melewatinya dengan delapan kekalahan, dan enam hasil imbang.