Bagaimana Kalau Bu Sri Mulyani jadi Menhan?

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto mengaku pernah mengusulkan nama Sri Mulyani sebagai kandidat Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Indonesia Maju. Alasannya ialah Indonesia membutuhkan figur menhan yang mengerti ekonomi pertahanan.

Andi mengungkapkan hal tersebut saat menjadi tamu pada siniar atau podcats untuk kanal Akbar Faizal Uncensored di YouTube yang diunggah pada Minggu (12/10/2024).

Akademikus yang kini menjadi penasihat senior Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) itu menjelaskan variabel utama untuk modernisasi pertahanan nasional bukanlah ancaman, lompatan teknologi, ataupun karakter perang, melainkan ekonomi pertahanan.

“Kita butuh menteri yang bisa merancang anggaran pertahanan jangka panjang,” tuturnya.

Karena mengusulkan ekonomi pertahanan sebagai variabel utama, Andi pernah ditanya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang sosok yang cocok menjadi menhan untuk pemerintahan hasil Pilpres 2019.

“Saya mengusulkan Sri Mulyani,” ucap Andi. “…karena yang dibutuhkan orang yang benar-benar bisa memandu pertahahan dari sisi ekonominya.”

Akbar Faizal sebagai host siniar itu pun menimpali omongan Andi. “Pembahasan ini bisa mengubah posisi calon menteri pertahanan (untuk kabinet Prabowo, red),” kata Akbar lalu tertawa.

Lebih lanjut Andi mengatakan dirnya pernah bertemu dengan salah satu menteri pertahanan dari sebuah negara di Eropa. Pertemuan itu terjadi pada The Summit on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain (REAIM) 2023 di Den Haag, Belanda.