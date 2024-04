Bagi-Bagi THR Jutaan Rupiah, KB Bank Gelar Kompetisi Menarik

jpnn.com, JAKARTA - KB Bank berbagi THR melalui kompetisi Video Reels Instagram dan TikTok bertajuk 'A Day in My Life with KBstar', dengan hadiah total Rp 13 juta.

Direktur Bisnis Ritel KB Bank, Helmi Fahrudin mengatakan melalui kompetisi ini, KB Bank mengajak nasabah untuk membuat video reels semenarik mungkin saat momen Lebaran.

Video tersebut memperlihatkan pengalaman saat bertransaksi melalui aplikasi digital banking KBstar. Misalnya transfer THR ke keluarga menggunakan KBstar, Beli baju lebaran menggunakan QRIS KBstar, nabung uang THR di fitur planning account KBstar, dan berbagai kemudahan transaksi lainnya.

“Kami mengajak nasabah KB Bank untuk berpartisipasi dengan membuat video sekreatif mungkin dalam ber-banking menggunakan KBstar di momen Lebaran. Melalui kompetisi ini kami berharap dapat mengenalkan berbagai fitur-fitur unggulan yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan mengelola keuangan," ujar Helmi dikutip, Sabtu (6/4).

Dengan adanya kompetisi itu diharapkan nasabah dapat merasakan langsung pengalaman kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi digital menggunakan aplikasi digital banking KBstar.

Berikut syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kompetisi Video Reels Instagram dan TikTok bertajuk 'A Day in My Life with KBstar':

1. Peserta wajib upload 1 video di Reels Instagram & TikTok dengan tema "A Day in My Life with KB Star" dengan nuansa Lebaran

2. Di dalam video tersebut, peserta wajib terlihat sedang menggunakan dan menunjukkan aplikasi KBstar by KB Bank