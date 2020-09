Bagnaia Keluar Lintasan, Vinales Start Paling Depan di MotoGP Emilia Romagna

jpnn.com, MISANO - Maverick Vinales memastikan posisi start paling depan pada balapan MotoGP Emilia Romagna, Minggu (20/9) malam WIB.

Pembalap Monster Energy Yamaha itu berhak atas pole position itu setelah menjadi yang paling cepat dalam sesi kualifikasi, Sabtu malam.

Vinales membukukan waktu satu menit 31,077 detik.

Pembalap asal Spanyol itu meraih pole lewat drama di akhir sesi.

LATE DRAMA! ????@PeccoBagnaia thought he had a maiden pole, but his lap is deleted for exceeding track limits, handing top spot to @mvkoficial12! ????#EmiliaRomagnaGP ???? pic.twitter.com/LNEHvX4gWo — MotoGP™???? (@MotoGP) September 19, 2020