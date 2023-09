Bakal Sapa Penggemar di Indonesia, Kim Bum sudah Menyiapkan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Korea Selatan, Kim Bum akhirnya tiba di Jakarta. Kedatangan pria 34 tahun itu guna menyapa penggemarnya dalam acara fan meeting bertajuk Between U and Me di Jakarta pada Minggu (3/9). Ada beberapa hal spesial untuk para penggemarnya di fan meeting esok. Baca Juga: Penggemar Siap-siap, Jung Hae In Bakal Gelar Fan Meeting 16 September "Ada beberapa yang disiapkan secara spesial yang anda semua hanya bisa menonton besok," ujar Kim Bum di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9). Namun, dia tak banyak membocorkan untuk acara temu penggemar nanti. Pemain drama korea (drakor) Boys Over Flowers itu hanya menuturkan akan menyanyikan lagu di acaranya tersebut. Baca Juga: Kim Young Dae Gelar Fan Meeting di Jakarta, Ini Jadwalnya "Untuk yang pertama, lagu dan suara yang disiapkan. Dance. Kira-kira begitulah," ucap Kim Bum. Pria kelahiran 7 Juli 1989 itu pernah mendatangi Indonesia pada 2010 lalu.