Bambang: Prabowo dan Jokowi Berkomitmen Melanjutkan Pembangunan IKN Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pranata Kebijakan Politik Nasional (PKPN) Bambang Widjanarko Setio menilai Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih memiliki komitmen besar melanjutkan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Komitmen keduanya terlihat pada momentum menjelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kali ini, peringatan HUT ke-79 RI akan berlangsung di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Bambang meyakini kedua pemimpin nasional ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang maju, modern, sejahtera, bermartabat dan dihormati dunia internasional.

“Kedua pemimpin nasional itu, Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto, akan membuat “Joint Agreement for Indonesia's Future to become a Developed Country that is Respected by the World”. Artinya, Indonesia akan membangun masa depan yang lebih baik dan menjadi negara dan bangsa yang maju, modern serta menjadi kekuatan besar dan menjadi perhatian dunia internasional,” kata Bambang Widjanarko Setio kepada wartawan, Kamis (15/8/24).

Menurut Bambang yang juga Ketua Prabowo Mania Jawa Timur, momentum besar itu dimulai dari pelaksanaan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024.

“Istana Negara di IKN ini adalah karya asli anak bangsa Indonesia dan bukan peninggalan penjajah Belanda. Ini sebuah karya besar dan menjadi simbol kedigdayaan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang besar dan menjadi perhatian dan apresiasi dunia internasional,” kata Bambang.

Oleh karena itu, momentum peringatan Kemerdekaan ke-79 RI akan digelar di Istana Negara, IKN.