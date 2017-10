Banjir Hujatan, Vanessa Angel Sambangi Makam Sang Bunda

Vanessa Angel. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Vanessa Angel kembali menjadi perhatian netizen pascaputus dari Didi Mahardika.

Kabar putus keduanya, membuat Vanessa menjadi bulan-bulanan netizen. Vanessa bahkan kerap mendapat komentar bernada sindiran hingga hujatan.

Hal tersebut membuatnya sedih. Karena itu, Vanessa mendatangi makam sang bunda untuk mencurahkan isi hatinya.

Mengenakan pakaian serba hitam, Vanessa tampak terlihat memegangi nisan ibundanya.

“Cuma mama yang tahu isi hati aku, segala perjuangan aku selama ini, caci maki fitnah yang aku terima,” tulis Vanessa dalam caption fotonya.

Meski begitu, Vanessa merasa tenang karena yakin almarhum ibundanya selalu menjaga dirinya.

“But i know you watching me maa.. mama selalu jagain aku dari atas sana… I love you and i miss you so much maaa, always.. my forever love,” ungkapnya.(zul/pojoksatu/jpnn)