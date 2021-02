Banjir Jakarta: Beberapa Gerbang Tol JORR-S Ditutup Sementara, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) memutuskan untuk menutup sementara beberapa gerbang tol di Tol Outer Ring Road Seksi S (JORR-S) pada Sabtu (20/2).

Penutupan dilakukan dalam rangka fokus pada penanganan banjir di tol

"Menindaklanjuti situasi ini, Hutama Karya menutup sementara beberapa Gerbang Tol (GT) yakni GT Kampung Rambutan, GT Gedong 2, GT Lenteng Agung 2, GT Ciputat 1, GT Pondok Pinang, GT Fatmawati 1 dan GT Ampera 1 hingga pukul 12.00 WIB," ujar Branch Manager Ruas Tol JORR-S Hutama Karya Rubiantoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Dijelaskan, saat ini telah dilakukan penanganan oleh Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya selaku pengelola tol JORR-S dengan menurunkan tim tanggap genangan dan tim rescue yang berada di lokasi.

Selain itu, Hutama Karya juga melakukan evakuasi pengguna jalan yang terjebak di lokasi tersebut.

Hutama Karya juga mengeluarkan kendaraan melalui Gerbang Tol Lenteng Agung 2, Off Ramp Gedong dan Off Ramp Lenteng/Pasar Minggu, sedangkan untuk Jalur A dikeluarkan melalui Gerbang Tol Ampera 1, Gerbang Tol Fatmawati 1 dan Off Ramp Fatmawati.

"Hutama Karya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul dan menghimbau pengguna untuk mencari jalan alternatif serta selalu berhati-hati dalam berkendara," kata Branch Manager Ruas Tol JORR-S Hutama Karya tersebut.

Sebelumnya curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Jum’at (19/02) tepatnya pukul 23.35 WIB hingga Sabtu (20/02) pukul 05.50 WIB.