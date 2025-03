Banjir Surut, Argo Bromo Kembali Melintas di Jalur Semarang-Surabaya

jpnn.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah membuka jalur Semarang-Surabaya di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (Jateng).

Manager Humas Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan perbaikan jalur hulu di KM 32 6/7 antara Stasiun Gubug - Stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan itu telah selesai.



Ratusan petugas tanggap darurat prasarana dikerahkan untuk mempercepat proses perbaikan agar jalur beroperasi kembali pada pukul 11.44 WIB.



"Alhamdulillah, siang ini jalur yang sebelumnya terdampak banjir sudah dapat dilalui kereta api dengan kecepatan terbatas," kata Franoto dalam keterangan tertulis, Minggu (9/3).



Kereta pertama yang melintas adalah KA Barang Peti Kemas No. 2529 tujuan Surabaya–Jakarta pada pukul 12.08 WIB, diikuti oleh KA No. 1 Argo Bromo Anggrek pada pukul 12.48 WIB.



Franoto mengatakan beroperasinya jalur ini, perjalanan kereta api yang sebelumnya dialihkan kini dapat kembali menggunakan jalur normal.



"Meski sudah bisa dilewati, KAI akan terus melakukan perbaikan dan normalisasi di titik-titik terdampak agar jalur dapat dilalui dengan kecepatan normal," ujar Franoto.



Pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan. Seluruh jajaran terus bekerja maksimal untuk memulihkan operasional perjalanan kereta api sepenuhnya.



Sebagai bentuk kompensasi, KAI memberikan pengembalian bea tiket hingga 100 persen bagi pelanggan yang terdampak. Pembatalan tiket dapat dilakukan hingga tujuh hari setelah jadwal keberangkatan yang tertera.



"KAI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat keterlambatan maupun pembatalan perjalanan. Kami terus berupaya maksimal agar operasional kembali normal secepatnya," tutur Franoto.(wsn/jpnn)



Beberapa perjalanan kereta api sempat mengalami pengalihan rute dan pembatalan pada 9 Maret 2025 pukul 05.27 hingga 11.44 WIB:



KA Penumpang yang Dialihkan via Brumbung–Gundih–Gambringan

1. KA 261 Blora Jaya (Cepu–Semarang Poncol)

2. KA 99 Harina (Surabaya–Semarang–Bandung)

3. KA 263 Ambarawa Ekspres (Surabaya–Semarang)

4. KA 39 Sembrani (Surabaya–Semarang–Jakarta)

5. KA 266 Ambarawa Ekspres (Semarang Poncol–Surabaya)



KA Penumpang yang dibatalkan

1. KA 496 Kedung Sepur (Semarang Poncol–Ngrombo)

2. KA 495 Kedung Sepur (Ngrombo–Semarang Poncol)



Yuk, Simak Juga Video ini!