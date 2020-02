Bank BJB Raih 2 Penghargaan dari Artajasa Award 2020

jpnn.com, JAKARTA - Penghargaan bergengsi kembali diraih oleh Bank BJB. Kali ini dua penghargaan sekaligus diboyong yaitu The Best Digital Banking Innovation & The Best Banking in Financial Inclusion dalam ajang Artajasa Award 2020.

Penghargaan tersebut diberikan di Raffles Hotel Jakarta baru-baru ini. Apresiasi di bidang inovasi digital ini merupakan yang kedua kali diterima perseroan sepanjang pembukaan tahun 2020.

Sebelumnya, Bank BJB juga telah ditunjuk sebagai Innovative Company For Digital Transformation Implementation in Banking Services dalam ajang yang diselenggarakan Warta Ekonomi pada 12 Februari 2020 lalu.

Selain itu Bank BJB juga terbukti memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan yang juga diganjar penghargaan oleh Artajasa.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan penghargaan ini merupakan bukti apresiasi nyata atas kinerja perseroan.

Bank BJB berkomitmen kuat untuk senantiasa melakukan inovasi di berbagai lini usahanya, tak terkecuali, pembaruan infrastruktur digital yang memang menjadi salah satu fokus belakangan dan peningkatan akses terhadap produk dan jasa perbankan melalui inklusi keuangan yang akan mendorong ekonomi masyarakat.

"Kami menyadari, pelayanan terbaik harus selalu diberikan kepada para nasabah dan mitra setia demi kepuasan, rasa aman sekaligus nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi keuangan. Inovasi digital menjadi salah satu kunci strategis dalam mengimplementasikan tujuan tersebut. Segala usaha yang ditempuh perseroan yang mempertimbangkan secara matang orientasi usaha untuk menjawab kebutuhan pasar seiring dengan visi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," ujar Yuddy.

Beragam rupa inovasi teknologi memang telah banyak diupayakan oleh perseroan. Bank BJB akan melakukan pengembangan digitalisasi produk dan layanan.