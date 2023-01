Bank DKI Raih Penghargaan BPD dengan Corporate Reputation Terbaik 2023

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI kembali meraih penghargaan pada awal 2023. Bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyabet 11 kategori penghargaan sekaligus, dengan 5 di antaranya adalah penghargaan sebagai BPD Terbaik Peringkat I.

Salah satu yang istimewa, Bank DKI dinobatkan sebagai The Best Regional Bank In Corporate Reputation 2023.

Penghargaan didapatkan dalam acara “6th Satisfaction, Loyalty, Engagement, and Corporate Reputation Awards 2023” yang digelar oleh Infobank.

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan Bank DKI yang memberikan kepercayaannya kepada produk dan layanan Bank DKI.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi yang berharga atas komitmen Bank DKI untuk menjaga citra positif organisasi secara konsisten yang kami wujudkan,” ucap Fidri dalam keterangannya, Sabtu (28/1).

Terlebih, di 2023, Bank DKI disebut siap untuk terus menghadirkan inovasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk upaya maksimal untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan yang telah terbangun positif.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menyebutkan penghargaan ini menjadi semangat bagi Bank DKI untuk senantiasa terus menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bisnis di 2023.

“Melalui semangat transformasi menuju ekosistem digital, Bank DKI senantiasa berkomitmen menghadirkan inovasi produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra kerja, maupun pemangku kepentingan,” kata dia.