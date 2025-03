Bank Mandiri Berangkatkan 400 Nasabah Mudik Gratis dengan Kereta Api

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut hari raya Idulfitri 1 Syawal 1446 H, Bank Mandiri kembali menghadirkan Program Mudik 2025 kepada nasabah aktif khusus Kartu Kredit, Kartu Debit dan Livin’ Paylater.

SVP Credit Cards Group Bank Mandiri Agus Hendra Purnama mengatakan program ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah Bank Mandiri dalam merayakan momen berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

Sebagai bagian dari rangkaian program tersebut, Bank Mandiri secara simbolis memberangkatkan 400 nasabah terpilih dalam acara penukaran tiket mudik yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada Kamis (27/3).

Para pemenang diberangkatkan menggunakan KA Argo Bromo Anggrek dan KA Argo Lawu dengan tujuan akhir ke Solo dan Surabaya.

Program Mudik Asik 2025 berlangsung dari 14 Februari hingga 18 Maret 2025. Nasabah yang terdaftar dalam program ini berkesempatan mendapatkan tiket kereta gratis dengan meningkatkan aktivitas transaksi melalui kartu mereka, baik transaksi fisik maupun online, serta penggunaan fitur-fitur di aplikasi Livin’ by Mandiri.

"Kami berharap Program Mudik 2025 ini dapat menjadi contoh bagi inisiatif lainnya di masa depan, yang memberikan manfaat besar bagi nasabah kami untuk merayakan Idulfitri dengan sukacita dan kebersamaan,” ujar Agus dalam acara penukaran tiket pemenang Program Mudik 2025 Bank Mandiri di Menara Mandiri, Jakarta, Kamis (27/3).

Agus menjelaskan, pihaknya turut menawarkan berbagai layanan dan fitur di Livin’ by Mandiri, seperti konversi transaksi Kartu Kredit menjadi cicilan dengan Power Installment, pencairan dana tunai dengan Power Cash, pembayaran mudah dengan fitur Tap to Pay dengan sumber Kartu Kredit atau Mandiri Debit, dan serta Program Khusus Spesial Ramadan pembukaan rekening tabungan melalui Tabungan Now, Cashback 50% sampai dengan Rp 100 ribu untuk transaksi dengan Livin’ Paylater.

Nasabah juga berkesempatan mendapatkan Welcome Bonus hingga Rp1 juta dan bebas biaya membership hingga 5 tahun dengan mendaftar Kartu Kredit Bank Mandiri.