Bank Mandiri Umumkan Jual Tiket Timnas Garuda Menuju Piala Dunia 2026 di Livin’ Sukha

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri secara resmi mengumumkan program penjualan tiket pertandingan Timnas Garuda.

Dalam periode terdekat, Bank Mandiri telah membuka penjualan tiket pertandingan yang sangat dinanti-nantikan melawan tim nasional sepak bola Irak pada 6 Juni 2024, dan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang.

SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Trilaksito Singgih Hudanendra mengatakan masyarakat pengguna Livin’ by Mandiri dapat secara mudah membeli tiket pertandingan Timnas Garuda melalui fitur Sukha di Livin’ by Mandiri.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga memberikan 20 persen diskon khusus 5 ribu pembeli pertama, dan merchandise khusus untuk 5 ribu pembeli berikutnya.

Caranya, nasabah hanya perlu login di Livin’ by Mandiri, klik Sukha dan pilih Banner Timnas Garuda, lalu klik pertandingan Timnas dan pilih jenis tiket dan jumlah tiket dengan maksimal empat per satu akun Livin’ by Mandiri.

Kemudian, isi detail pribadi dan klik 'Beli Sekarang' serta pilih sumber dana dan klik 'Lanjut Bayar', setelah pembayaran terkonfirmasi nasabah akan langsung mendapatkan e-mail berisikan Kode e-Voucher untuk menyaksikan secara langsung aksi Timnas Garuda.

“Bank Mandiri mengundang semua pencinta sepak bola Indonesia untuk bergabung dalam dukungan mereka kepada tim nasional dalam pertandingan penting ini," kata Singgih dalam keterangan resminya, Minggu (2/6).

Singgih menyampaikan program ini turut menjadi komitmen Bank Mandiri dalam mendukung perkembangan dan keberhasilan olahraga Indonesia di kancah internasional.