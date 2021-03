Barcelona Butuh 120 Menit Taklukkan Sevilla

jpnn.com, BARCELONA - Barcelona melaju ke final Copa del Rey setelah meraih kemenangan comeback yang dramatis dari Sevilla pada leg kedua semifinal di Camp Nou, Kamis (4/3) dini hari WIB.

Barca menang 3-0 setelah 120 menit atau melalui babak perpanjangan waktu 2x15 menit.

Kemenangan itu membuat Barcelona unggul secara agregat 3-2 setelah pada pertemuan pertama di markas Sevilla kalah dengan skor 0-2.

Gol pertama Barcelona ditorehkan oleh Ousmane Dembele pada menit ke-12.

2 - Ousmane Dembélé ???????? has scored two goals in his last two appearances for @FCBarcelona in all competitions, after scoring just one in his previous 16 matches. Revitalized. pic.twitter.com/F0n5wlNJtK — OptaJose (@OptaJose) March 3, 2021