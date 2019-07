Barcelona Vs Chelsea: Debut Pahit Antoine Griezmann

jpnn.com, SAITAMA - Barcelona mengalami kekalahan dalam laga perdana pramusim. Meladeni Chelsea pada ajang Rakuten Cup 2019 di Saitama Stadium, Saitama, Selasa (23/7), Barca keok 1-2.

Tammy Abraham's goal against Barcelona. Hope to see more of that this season ???? #CFC pic.twitter.com/hRk5Kuq8aQ