Barcelona Vs PSG 4-6, Dortmund Vs Atletico Madrid 5-4

jpnn.com - BARCELONA - Fan setia Barcelona mungkin tak bisa segera melupakan Istvan Kovacs, wasit berkebangsaan Rumania yang memimpin laga Barca versus Paris Saint-Germain pada leg kedua 8 Besar Liga Champions, di Estadi Olimpic Lluis Companys, Rabu (17/4) pagi WIB.

Di bawah kepemimpinan pria berlisensi FIFA sejak 2010 itulah Barcelona kalah 1-4 dari PSG.

Ketegasan pengadil berusia 39 tahun itu berbuah tiga kartu merah untuk Barca si sahibulbait.

Kartu merah pertama untuk bek Barca Ronald Araujo, lalu buat Pelatih Xavi Hernandes, dan diberikan kepada salah satu ofisial Barcelona di bench.

Araujo mendapat kartu merah langsung lantaran melakukan pelanggaran, Xavi dan pembantunya bergantian diusir karena melempar protes berlebihan.

Di luar dari drama tadi, PSG pantas menang.

Bermain all out sejak kick off, lantaran punya utang skor 2-3 di leg pertama.

PSG bahkan tak patah arang saat tertinggal lebih dahulu, setelah Raphinha membuat fan tuan rumah bersukacita lantaran golnya pada menit ke-12.