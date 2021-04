Baru 4 Tahun Eksis, BLACK6IX Dibubarkan

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola BLACK6IX ressmi dibubarkan setelah empat tahun eksis di industri musik Korea Selatan.

BLACKHOLE Entertainment, agensi yang menaungi enam anggota grup itu mengumumkan pembubaran grup itu melalui akun resmi BLACK6IX di Instagram.

Pengumuman pembubaran grup yang sudah ada sejak 2017 itu dikeluarkan dalam dua bahasa, yakni Korea dan Inggris.

Pihak agensi juga mengungkapkan alasan pembubaran BLACK6IX. Mereka juga memastikan bahwa kegiatan grup idol itu dihentikan seluruhnya.

"BLACKHOLE Entertaintment mengumumkan bahwa kontrak eksklusif dengan anggota BLACK6IX telah berakhir," kata agensi.

Agensi juga mengucapkan terima kasih atas dukungan penggemar terhadap BLACK6IX selama ini.

Grup BLACK6IX debut dengan lagu “Please” pada 2017 dengan anggota Yongseok, Taeyoung, Jongwoon, Ziki, Yey, dan The King.

Mereka sudah mengeluarkan dua album sejak 4 tahun memasuki dunia musik Korea yaitu "Swamp of Despair" dan "Nice to Meet You". (antara/jpnn)