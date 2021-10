Baru Bercerai, Celine Evangelista Tepergok Dicium Pria Ini, Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Artis Celine Evangelista menjadi sorotan publik setelah mengunggah video dicium oleh sahabatnya, Bubah Alfian.

Mantan istri Stefan William itu mengenakan busana senada dengan pria tersebut saat menghadiri acara pernikahan.

Bubah tampak memeluk erat dan mencium rambut ibu empat anak itu berkali-kali.

"My Best couple ever," ucap Celine Evangelista, dikutip dari akun Bubah Alfian di Instagram, Sabtu (23/10).

Pria iyang diketahui sebagai make up artis itu tampak tersenyum menghadap kamera sambil terus mencium Celine.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri beragam komentar dari warganet. Mereka menyoroti Bubah yang tampak geregetan mencium Celine.

Sebelumnya, Celine dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang pengusaha batu bara. Namun, kabar itu dibantahnya dengan candaan.

"Pengusaha lele. Bukan pengusaha batu bara kali, tetapi batu akik. Coba deh dicek," ujar Celine Evangelista di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.