Baru Pamer Foto Mesra Kok Malah Gugat Cerai

jpnn.com - KABAR mengejutkan datang dari salah satu aktris drama Korea Selatan (drakor), Hwang Jung Eum.

Pemain drama She Was Pretty itu baru saja menggugat cerai suaminya, Lee Young Don. Dikutip dari Naver, agensi manajemen yang menaungi Hwang Jung Eum, CJ Entertainment mengabarkan pada portal berita My Daily salah satu artisnya itu telah menggugat sang suami.

“Benar adanya Hwang Jung Eum mengajukan permohonan mediasi perceraian. Kami akan berusaha untuk mendiskusikan perceraian ini dengan lancar,” keterangan resmi CJ Entertainment.

Hanya saja, pihak agensi belum mau mengungkapkan alasan bintang To All the Guys Who Loved Me itu melayangkan gugatan cerai.

CJ Entertainment meminta pengertian dari publik dan media privasi Hawng Jung Eum dan keluarganya.

Sementara itu, dari laporan yang dihimpun Sports Chosun, Hwang Jung Eum memasukkan aplikasi gugatan cerainya tersebut ke Pengadilan Distrik Suwon, cabang Seongnam pada Rabu 2 September 2020 lalu.

Hwang Jung Eum menikah dengan Lee Young Don yang berprofesi sebagai pegolf profesional dan pengusaha pada 2016.

Aktris yang baru saja merampungkan drama He Is That Man tersebut sudah dikarunia satu orang putra pada 2017 lalu. Gugatan cerai ini mengagetkan para penggemarnya mengingat sebelumnya sempat beredar foto mesra Hwang Jung Eum dan sang suami di depan publik. (ngopibareng/jpnn)



