Base Jam Hingga Element Siap Bernostalgia di All You Can Hear Gigs 2024

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, All You Can Hear Gigs 2024 akan segera digelar di Asthana Kemang, Jakarta Selatan pada 5 dan 6 November 2024.

Acara yang digadang-gadang sebagai ‘Gig of The Year’ itu dipersembahkan oleh konten YouTube Ferdy Tahier 'All You Can Hear', Asthana Kemang, dan CKH Ent.

Mengusung tema True Friends Forever, All You Can Hear Gigs 2024 bakal menampilkan 32 musisi yang terdiri dari band atau penyanyi.

Sejumlah bintang tamu di antaranya musisi legendaris dan hit 90-an seperti Element, Base Jam, Gugun Blues Shelter, The Fly, Funky Kopral, DR PM, ME Voices, T-Five, Bunga, Voodoo, Doddy Katamsi, dan sebagainya.

Selanjutnya ada nama musisi era 2000-an dan kekinian seperti Rocker Kasarunk, Band OmOm, 3 Tahier, Efah Aaralin, Yure Andini, dan lainnya juga dipastikan tampil dalam All You Can Hear Gigs 2024.

Penampilan musisi lintas genre, mulai dari rock, blues, pop hingga nostalgia era 90-an tersebut akan menambah keseruan acara.

Tidak hanya itu, All You Can Hear Gigs 2024 juga dipandu oleh duo host kece Andhara Early dan Eza Yayang yang siap bernostalgia dengan penonton.

Ferdy Tahier yang saat ini aktif di belakang eksistensi Element, Rocker Kasarunk dan Band OmOm merupakan otak di balik All You Can Hear Gigs 2024.