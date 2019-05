Bayi Prematur Terkecil di Dunia, Bobot Hanya Seberat Apel

Berat bagi bernama Saybie hanya 245 gram ketika lahir Desember tahun lalu. Itu kurang dari seperempat kilogram atau setara dengan berat satu buah apel.

Bayi mungil tersebut dilahirkan lewat operasi Caesar di Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns di San Diego, California, AS.

Kala itu kehamilan ibunya baru berusia 23 pekan 3 hari alias trimester kedua.

Dilansir AFP kemarin (30/5), operasi terpaksa dilakukan karena ibunya mengalami preeklamsia. Komplikasi kehamilan itu membahayakan nyawa sang ibu.

Saat Saybie lahir, dokter mengatakan bahwa bayi tersebut mungkin hanya bertahan satu jam.

Namun, Saybie tetap hidup, bahkan kondisinya terus membaik. Awal bulan ini Saybie diperbolehkan pulang.

Beratnya sudah 2,2 kilogram. Dia menjadi bayi prematur terkecil di dunia yang berhasil bertahan hidup. (sha/c10/oni/jpnn)