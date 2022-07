BCL dan Ariel NOAH Bakal Satu Panggung dalam Blossom Intimate Concert

jpnn.com, JAKARTA - Ariel NOAH bakal menjadi bintang tamu dalam konser internasional Bunga Citra Lestari di Singapura.

BCL -sapaan akrab Bunga Citra Lestari- mengungkapkan alasan menggandeng artis papan atas tersebut.

"Kalau Ariel, he is one of my best friend, tahu sendiri," kata Bunga Citra Lestari saat jumpa pers Blossom Intimate Concert, di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (5/7).

Baca Juga: BCL Ungkap Alasan Mengajak Ariel NOAH ke Singapura

Pelantun Sunny itu bersyukur Ariel selalu menjadi salah satu artis yang menjadi saksi dalam kariernya.

Berteman selama 20 tahun, BCL mengatakan Ariel selalu mendukung perjalanan kariernya di industri musik tanah air.

Sebelumnya, vokalis NOAH itu juga hadir dalam konser BCL di Jakarta pada 2017 lalu.

"Aku pilih dia juga sebelumnya sebagai BCL favorite male (dalam konser BCL pada 2017)," ungkap istri mendiang Ashraf Sinclair tersebut.

BCL juga mengajak Alvin Jo untuk tampil di konsernya pada Agustus, mendatang.