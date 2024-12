Bea Cukai Dukung Langkah CCC Fasilitasi Perdagangan dan Penguatan Pengawasan di ASEAN

jpnn.com, YOGYAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan The 41st ASEAN Coordinating Committee on Customs (CCC) atau Komite Koordinasi Kepabeanan yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 19-21 November 2024.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari seluruh administrasi kepabeanan negara anggota ASEAN, mitra wicara ASEAN (Australia, Jepang, Korea, dan Tiongkok), Private Sector, dan perwakilan ASEAN Secretariat.

CCC merupakan salah satu komite utama di bawah ASEAN yang bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan kepabeanan di antara negara ASEAN.

Komite ini dibentuk untuk memfasilitasi perdagangan dan menguatkan pengawasan antarnegara di ASEAN melalui penyederhanaan dan penyelarasan prosedur kepabeanan, serta kerja sama pengawasan.

“Dalam pertemuan CCC ke-41 ini, para peserta mendiskusikan berbagai isu kerja sama kepabeanan ASEAN melalui monitoring implementasi 15 Strategic Plan of Customs Development (SPCD) yang dibahas pada setiap working group seperti CPTFWG, CECWG, dan CCBWG,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Rabu (4/12).

Sebagai Chair CCBWG (Customs Capacity Building Working Group), Bea Cukai memaparkan laporan progres pelaksanaan CCBWG.

Beberapa pencapaian terkini yang telah dipaparkan adalah pengesahan The Guidelines on ASEAN Integrity Risk Mapping dan The Method to Measure Soft and Hard Competencies of the Customs Officers, serta pelaksanaan pelatihan Post-Clearance Audit (PCA) untuk Malaysia dan Thailand.

“Sebagai trade facilitator dan industrial assistance, Bea Cukai mendukung langkah CCC untuk memfasilitasi perdagangan dan menguatkan pengawasan antarnegara di ASEAN demi menciptakan keamanan dan lingkungan perdagangan yang kondusif,” ujar Budi.