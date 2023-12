Beda dengan Jokowi, Anies Siap Hadiri Langsung Sidang Umum PBB

jpnn.com, JAKARTA - Capres Anies Baswedan menambah lagi janji perubahan yang akan dia lakukan jika terpilih jadi presiden nanti. Kali ini dalam urusan diplomasi.

Berbicara dalam forum Indonesia and the World: Satu Jam Bersama Anies di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC, tandem Muhaimin Iskandar itu mengungkapkan komitmennya untuk menghadiri langsung sidang umum PBB di New York.

“Pertama adalah saya akan kembali hadir di dalam sidang umum PBB. Itu nomor satu," kata capres nomor urut 1 itu, Sabtu (2/12).

Untuk diketahui, selama dua periode memimpin, Presiden Joko Widodo tidak pernah sekalipun datang langsung ke forum tertinggi PBB tersebut.

Jokowi pun tercatat hanya dua kali mengikuti sidang umum PBB secara virtual, yakni pada 2020 dan 2021.

Menurut Anies, agenda tahunan itu perlu dihadiri secara langsung oleh kepala negara.

Pasalnya, banyak peluang diplomasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional Indonesia di sana.

"Karena kalau hadir di sidang umum PBB maka otomatis saya akan bisa melakukan bilateral meeting dengan berbagai negara dalam satu kali kunjungan,” terang Anies, Sabtu (2/12). (jpnn)