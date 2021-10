Begini Cara Menjaga Harga Jual Mobil Agar Tetap Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian masyarakat Indonesia masih mempertimbangan harga jual kembali sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian mobil baru.

Namun perlu dicatat, menjual mobil dengan harga tetap stabil tidak terlalu sulit. Salah satunya ialah melakukan perawatan berkala di bengkel resmi.

Head of After Sales Marketing and Promotion Section PT Mitsubishi Motors Kraman Yudha Sales Indoenesia (MMKSI) Tegar Adisura mengatakan ketika masa garansi kendaraan sudah habis, banyak masyarakat melakukan perawatan di bengkel umum.

"Alasannya, karena faktor biaya yang lebih rendah (bengkel umum,red)," kata Tegar dalam siaran persnya, Senin (18/10).

Dia menyarankan agar masyarakat harus mempertimbangkan juga untuk melakukan perawatan di dealer resmi.

Sebab, kata dia, perawatan di bengkel resmi memiliki keuntungan tersendiri. Salah satunya setiap kendaraan tetap tercatat saat melakukan perawatan.

Baca Juga: Platform Jual Beli Mobil Bekas Ini Dilengkapi Fitur CanggihÂ

"Di dealer resmi ada keuntungan seperti histori kendaraan secara berkala tetap tercatat," ungkapnya.

Apabila ada kerusakan, kata dia, bisa diprediksi terlebih dulu. Hal itu untuk mencegah kerusakan lebih parah.