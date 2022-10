Begini Cara Menonton Film di Netflix Melalui IndiHome, Gampang Banget

jpnn.com, JAKARTA - IndiHome menghadirkan paket internet Netflix untuk menjawab kebutuhan hiburan masyarakat Indonesia.

Kerja sama strategis antara platform video streaming global tersebut makin menguatkan posisi IndiHome sebagai window of entertainment terlengkap di Indonesia.

Melalui paket bundling IndiHome Netflix, pelanggan bisa menyaksikan berbagai tayangan seru, seperti serial Korea Alchemy of Souls dan Little Women, serta film Me Time dan Seoul Vibe.

Melalui kerja sama dengan IndiHome, pelanggan dapat menyaksikan tayangan Netflix lebih puas dan seru dengan dukungan koneksi stabil serta kualitas film 4K Ultra HD.

Paket IndiHome (akses Netflix) dengan kecepatan hingga 100 Mbps ini juga hadir dengan lebih mudah dalam satu tagihan sehingga pelanggan tidak repot membayar tagihan IndiHome dan Netflix secara terpisah setiap bulan.

Pelanggan yang sudah berlangganan IndiHome bisa mengaktifkan paket IndiHome Netflix melalui banner di website IndiHome atau aplikasi myIndiHome.

Kemudian, pilih paket bundle Netflix dan lakukan verifikasi perpindahan paket yang dikirim melalui email dari Netflix berupa tautan aktivasi akun Netflix.

Jika belum sempat mengaktifkan akun Netflix, pelanggan diingatkan kembali melalui nomor WhatsApp resmi dari IndiHome dan inbox akun myIndiHome.