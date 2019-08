Begini Gol Pertama Eden Hazard di Real Madrid, Simak Apa Katanya

jpnn.com, SALZBURG - Real Madrid hanya menang tipis 1-0 atas klub divisi utama Austria Red Bull Salzburg, tetapi ini soal Eden Hazard.

Ya, Hazard akhirnya mencetak gol pertamanya bersama Real Madrid. Dalam laga uji coba di Red Bull Arena, Kamis (8/8) dini hari, pemain asal Belgia itu membukukan gol pada menit ke-18.

Lewat serangan balik. Bola berawal dari tangan kiper Thibaut Courtois, kemudian diberikan ke Karim Benzema yang tak berpikir panjang memberikan umpan terobosan ke Hazard. Dengan gaya khasnya, pemain yang masih terlihat kelebihan berat badan itu menggiring si kulit bundar, menusuk ke jantung pertahanan Salzburg, cutting, melewati satu pemain lawan dan dor!

'Eden Hazard, it's your time.' What a fucking goal. pic.twitter.com/p7zqL6c3WF — LaLiga Burro (@LaLigaBurro) August 7, 2019